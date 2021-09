Enrico Brignano rifiuta di sposare Flora Canto

Questo matrimonio non s'ha da fare. Bastano due figli per cementare l'amore di Enrico Brignano e Flora Canto: le nozze non ci saranno. Ad annunciarlo con assoluta certezza è il comico romano in un'intervista rilasciata in queste ore, a pochi mesi dalla nascita del secondogenito avuto dall'attrice.

Interpellato sulla possibilità dei fiori d'arancio, l'artista 55enne la butta sul ridere per sdrammatizzare: "Matrimonio? Nemmeno se la Lazio vince lo scudetto", dichiara al settimanale Oggi. E aggiunge: "E poi se vincesse la Lazio, Flora, che è romanista militante, sarebbe così triste che non vorrebbe sposarsi". Il quadretto è già completo così. "Dio ha voluto che arrivasse un maschietto: ho la famiglia perfetta - confida - Niccolò è bellissimo, ma questo è soggettivo. Buonissimo, e questo invece è un dato oggettivo: dorme, è un bimbo col silenziatore.

Le dichiarazioni di Enrico sono figlie dell'esperienza. Va detto infatti che nel passato c'è già stato un matrimonio, quello con la ballerina Bianca Pazzaglia, a cui è stato legato dal 2008 al 2013. I due non hanno avuto bambini. Proprio dopo la fine di quel matrimonio, nel 2014 Brignano ha conosciuto, grazie ad uno spettacolo teatrale, Flora, in passato legata a Filippo Nardi e mai stata sposata. Poi l'arrivo dei due bimbi: Martina, nata nel 2017, e Niccolò, venuto al mondo lo scorso luglio.