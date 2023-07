Enrico Brignano, Flora Canto e il primo anniversario di nozze: la dolcissima dedica del comico

Dopo otto anni di amore e due figli, l'anno scorso Flora Canto e Enrico Brignano si sono sposati. Oggi, 30 luglio, per loro è quindi il giorno del primo anniversario di nozze. Per l'occasione Brignano ha condiviso delle bellissime foto del giorno del sì e una dedica dolcissima per la compagna e madre di Martina, nata a febbraio 2017, e Niccolò, nato a luglio 2021.

"Buon anniversario amore mio… Siete il regalo più bello che la vita mi potesse fare", ha scritto Enrico a corredo di alcune foto del giorno del matrimonio in cui oltre a loro due ci sono anche i figli, entrambi vestiti di bianco. "Amore speriamo il primo di una lunga serie…", ha dolcemente risposto Flora.

Le nozze a Ladispoli

Il 30 luglio 2022 Enrico e Flora sono convolati a nozze. Alcune foto della cerimonia sono state condivise solo in seguito da Canto e da qualche ospite. Gli invitati erano circa 150 e tra loro c'era Tosca D’Aquino: la testimone della sposa. Il sindaco di Ladispoli ha officiato la funzione sotto ad un arco di fiori e quattro violiniste hanno accompagnato la sposa durante il percorso per arrivare a Brignano. La festa era stata organizzata nel bellissimo Hotel La Posta Vecchia.