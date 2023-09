"Il tuo video fa ca*are". Enrico Brignano s'infuria e risponde a un uomo

Tra i protagonisti dei pettegolezzi di quest'estate ci sono stati Enrico Brignano e Flora Canto. Il motivo? I due comici, legati ormai da dieci anni, non si trattengono mai quando serve rispondere alle provocazioni dei follower. È successo ad agosto, quando un uomo faceva notare i prezzi a suo dire eccessivi dello spettacolo di Brignano ed è successo ancora qualche giorno prima quando il comincio se l'è presa con la compagnia Ita a causa del ritardo del suo aereo. Oggi un nuovo capitolo. Occasione è un video che Enrico e Flora fanno sui propri profili social, in cui prendono in giro Venezia, città in cui sono ospiti per via del festival di cinema, fingendo di non conoscerne i fondamentali.

"Stiamo per lasciare questa bellissima città in mezzo all'acqua, diciamo così", esordisce nel video Brignano, sfottendo ironicamente la laguna. "Questa bellissima città che si chiama... Come si chiama? Lugano? Ah no, Venezia. Mi stavo confondendo. Questo come si chiama? Ponte dei sospiri... Oppure Ponte dei sospesi... O di Equitalia". Accanto a lui, la moglie ride e gli fa da spalla.

Il video non è però piaciuto a tutti. Tra i tanti commenti di chi chiede al comico romano le prossime tappe del tour, qualcuno fa notare un sarcasmo non gradito. "Video che fa cagare, non fa ridere", dice un uomo. E Brignano risponde a tono: "Quindi presumo che questo video non lo metterai tra i tuoi preferiti? Peccato, ci tenevo tanto". Insomma, anche questa volta l'artista romano decide di non farla passare. "Non è un bel video. I veneziani sono molto orgogliosi della loro città. Forse un omaggio migliore potevi farlo", aggiunge qualcun altro. Ed Enrico chiarisce ancora: "Si scherza, è evidente. È una bellissima città, un luogo romantico e accogliente".