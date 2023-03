Enrico Mentana conduce il tg coi cagnolini sotto alla scrivania

"Non so se mi spiego", scrive Enrico Mentana su Instagram. A corredo c'è una foto che immortala il giornalista mentre conduce il tg insieme ai suoi due cagnolini Nina e Bice. Si tratta di due femmine di Cavalier King che Francesca Fagnani, conduttrice de Belve e compagna del direttore del TgLa7, lo ha convinto a tenere in casa. Il risultato? Il giornalista, inizialmente reticente all'idea di avere animali in appartamento, se n'è innamorato, al punto da portarli con sé anche in studio. Una passione condivisa anche con i follower, che hanno premiato lo scatto con oltre 60mila like.

"Io ho sempre avuto cani e da un po' parlavamo di prenderne uno", ha raccontato Fagnani in passato. "Quando è arrivata siamo impazziti entrambi, ma Enrico soprattutto. In effetti Nina è dolce e lui non ha il coraggio di lasciarla da sola quando esce di casa dopo di me. Così la porta con lui e io devo andare a recuperarla. Poi mi manda le sue foto e molte le pubblica su Instagram. Quindi negli ultimi tempi principalmente parliamo di lei".

In effetti non è la prima volta che Mentana condivide testimonianze della sua quotidianità accanto ai suoi amici a quattro zampe. Già a metà febbraio le piccoline erano state filmate negli studi di La7 mentre si godevano le carezze di un membro dello staff. E ancora, una volta uscito dal posto di lavoro, il direttore le immortala alle prese con le passeggiate in giro per Roma.