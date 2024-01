Enrico Mentana nonno. L'annuncio per il suo compleanno e lui si commuove. Le foto con i figli e Fagnani

Una festa di compleanno a sorpresa per Enrico Mentana. I suoi figli e la compagna Francesca Fagnani lo hanno sorpreso con regali e una torta in occasione dei suoi 69 anni. A immortalare il momento particolarmente emozionante è il settimanale Chi che svela in esclusiva che il direttore del TgLa7 diventerà presto nonno. Il pranzo di famiglia si è svolto nel centro storico di Roma e al tavolo si sono seduti Stefano, 37 anni, nato dalla relazione con Fulvia DI Giulio, Alice, 32 anni, nata dalla relazione con letizia Lorenzini Delmilani, Giulio 17 e Vittoria 16 anni nati dal matrimonio con Michela Rocco di Torrrepadua, da cui si è separato nel 2013, e ovviamente Francesca, la giornalista e conduttrice di Belve, con cui fa coppia da circa 10 anni.

Il 15 gennaio del 2024 Mentana però non se lo scorderà mai e non solo perché è stato il giorno dei suo ultimo compleanno nei 'sessanta', ma perché Alice gli ha comunicato di essere incinta. Il noto giornalista quindi diventerà presto nonno e questo beh è stato un bellissimo regalo di compleanno. Al momento dell'arrivo della torta Mentana si è anche emozionato. Immancabili al tavolo anche i cagnolini della coppia, Nina e Bice, due Cavalier King a cui Enrico e Francesca sono molto affezionati.