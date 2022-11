"Saluto romano a Ballando": nuova accusa contro Montesano, ma Alessandra Tripoli lo difende

La posizione di Enrico Montesano sembra aggravarsi sempre di più, giorno dopo giorno. Dopo la squalifica da Ballando con le stelle per aver indossato la maglia della Decima Mas durante le prove ecco che spunta l'accusa di aver fatto anche il saluto romano.

La Rai sarebbe in possesso del filmato, al momento non sono state date maggiori informazioni, forse il gesto è stato visto solo dopo un'attenta analisi della registrazione perché la notizia è trapelata solo adesso che il "caso Montesano" è scoppiato. Al momento è ancora in corso l'istruttoria della Rai sulla vicenda che è stata definita "inaccettabile". Montesano continua a difendersi sottolineando che lui è assolutamente lontano dal fascismo e dal nazismo e ha anche chiesto un incontro con il presidente dell'Anpi. Anche la moglie lo difende affermando che davvero ha una collezione molto nutrita di magliette, "dall’Urss alla Cina di Mao e lui non si è mai sognato di essere filosovietico e Maoista", ma ammette anche che "se ne poteva mettere un’altra".

La parola di Alessandra Tripoli, la ballerina professionista in coppia con Montesano

Alessandra Tripoli, che fino a questo momento non aveva mai parlato, ha preso la parola, rispondendo all'Ansa sulla questione del saluto romano. La ballerina professionista, in coppia con Montesano e anche coreografa dei balletti che i due facevano insieme sul palco di Ballando, ha voluto specificare che quello "bon era un saluto romano, ma un gesto della coreografia". Quindi il gesto altro non era che un passo del ballo. "Il compito della settimana - aggiunge Tripoli - era proporre un numero di show dance. Ho scelto This is me, dal musical The Greatest Showman, e ho studiato nei dettagli il tutorial che ho trovato su YouTube in cui una coppia di coreografi illustra tutti i movimenti e finisce con il braccio alzato. A quel punto Enrico ha scherzato: 'oh no, così no, può essere frainteso, magari mettiamo il pugno'. Tra l'altro lo prendo sempre in giro per come usa le braccia".

Sulla questione della maglia Alessandra ammette che non conosceva la Decima Mas: "Sono nipote di un comunista, mio nonno mi ha raccontato tanto della Resistenza, ma devo ammettere che non avevo mai sentito parlare della Decima Mas su cui in questi giorni, invece, mi sono fatta una cultura". "Alle prove sudiamo tanto - ha aggiunto - ci cambiamo spesso anche per evitare sbalzi di temperatura e malanni. Se anche mi fossi concentrata, non avrei riconosciuto quel simbolo".