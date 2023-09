Enrico Nigiotti canta per i figli neonati: il video è magico

Che cos'è l'amore? Enrico Nigiotti lo ha spiegato in una canzone composta nel 2018. Ed oggi canta quel brano proprio ai suoi figli, nati appena sei mesi fa. Chitarra alla mano, il cantautore livornese si è immortalato mentre intona il brano davanti ai gemellini Maso e Duccio, avuti a marzo dalla compagna Giulia Diana. Estasiati dalla musica, i piccoli lo ascoltano in silenzio. Un video magico che su TikTok ha raggiunto già un milione di like.

Per Nigiotti si tratta della prima esperienza di paternità. Un momento vissuto al riparo dai riflettori insieme alla fidanzata Giulia, con cui fa coppia da cinque anni. Livornese come il compagno, nella città toscana Giulia - laureata in psicologia e insegnante di danza - è titolare di una scuola, "Laboratorio di Danza e Movimento". Lontana dal mondo della spettacolo, la coppia conduce una vita riservata.