Enrico Nigiotti, niente matrimonio con la compagna: "Mi basta così. L'amore è una promessa"

Enrico Nigiotti è stato ospite per la prima volta a Verissimo in veste di papà. Otto mesi fa, infatti, il cantante e la compagna Giulia Diana sono diventati genitori di due gemellini, Maso e Duccio. "Sono felicemente babbo. È come se fossi in treno e dal finestrino vedessi un paesaggio diverso ogni volta", ha confidato a Silvia Toffanin per descrivere la gioia di scoprirsi padre ogni giorno. Nomi originali per i due bimbi, scelti per il significato che rappresentano per lui e la loro mamma: "Quando la mia ragazza è rimasta incinta avevo deciso che uno si sarebbe chiamato Maso, come mio nonno che sia chiamava Tommaso" ha confidato Enrico, "L'altro si chiama Duccio, lo ha scelto la mia compagna. Sono due nomi toscani, ci piaceva per quello".

L'amore per la compagna

Enrico Nigiotti, già concorrente di Amici e X Factor, è fidanzato da circa sei anni con Giulia Diana, laureata in psicologia e insegnate di danza. Livornese come il compagno, Giulia è lontana dal mondo della spettacolo e conduce una vita riservata lontana dall'attenzione mediatica. Il loro legame è stato rafforzato dall'arrivo dei loro due bimbi, ma il matrimonio non è nei loro programmi. "Non siamo sposati, mi basta così. L'amore è una promessa, di solito lo mantengo", ha detto.