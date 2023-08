Enrico Nigiotti, la dolcissima foto dei suoi figli con la bisnonna 92enne

A marzo Enrico Nigiotti è diventato papà di due gemelli. Il cantante toscano aveva annunciato la nascita di Maso e Duccio tramite Instagram. Nigiotti per fare gli auguri di compleanno alla sua amata nonna ha utilizzato una dolcissima foto che ritrae la signora, oggi 92enne, seduta sul divano con in braccio i gemellini nati dall'amore con la compagna Giulia Diana.

Uno scatto dolcissimo che riempie gli occhi e il cuore di dolcezza. "Auguri nonna, 92. 4 figlioli, 10 nipoti e quasi 11 bisnipoti" ha scritto il cantautore.

Chi è Giulia Diana, fidanzata di Enrico Nigiotti

Giulia e Enrico sono legati da più di cinque anni. Lei è laureata in psicologia e insegna danza, anche lei è nata a Livorno, come il compagno e in città è titolare della scuola "Laboratorio di Danza e Movimento". Giulia è lontana dal mondo della spettacolo e per questo motivo non ci sono foto che ritraggono i due insieme sui social.