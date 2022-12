Enrico Nigiotti diventa papà: chi è la fidanzata Giulia Diana, incinta di due gemelli

Enrico Nigiotti diventa papà di due gemelli. Il cantante 35enne ha dato il lieto annuncio con un post rivolgendosi direttamente ai suoi bimbi. "È tutto un conto alla rovescia verso di voi" ha scritto a corredo delle foto che mostrano il pancione della compagna Giulia Diana, le ecografie e due tutine: "Mentre crescete dentro Mamma, io sono qui che faccio da spettatore e vi immagino… Vi immagino sempre! Non so cosa aspettarmi. Non so come sarà e non so come sarò. So solo che la parola per sempre avrà finalmente un vero significato. “Il tempo non ha fine se vivi per qualcuno".

Il post ha catturato l'attenzione di oltre 60mila like e i commenti di fan e amici come Emma Marrone e Rudy Zerbi che augurano il meglio ai futuri genitori.

Chi è Giulia Diana, fidanzata di Enrico Nigiotti

Enrico Nigiotti, già concorrente di Amici e X Factor, è fidanzato da circa cinque anni con Giulia Diana, laureata in psicologia e insegnate di danza. Livornese come il compagno, nella città toscana Giulia è titolare di una scuola, "Laboratorio di Danza e Movimento". Lontana dal mondo della spettacolo, la coppia conduce una vita riservata lontana dall'attenzione mediatica che oggi li riguarda eccezionalmente, in vista del lieto annuncio.