Enrico Nigiotti è diventato papà di due gemelli: la prima foto dall'ospedale

Enrico Nigiotti è diventato papà di due gemelli. Il cantante toscano lo ha annunciato via social postando la prima foto dei suoi bimbi appena nati, Maso e Duccio, frutto dell'amore per la compagna Giulia Diana. "Benvenuti nel chiasso del mondo bimbettini miei" ha scritto ai follower prima di rivolgersi ai piccoli con l'augurio più dolce: "Vi auguro di saper difendere la voglia e la capacità di straripare e di non smettere mai di dare da mangiare alla vostra fantasia. Crescete liberi e sensibili... Io sarò sempre qua, con questi occhi lucidi e innamorati. Siete il giorno più bello della mia vita. Per tutta la vita. Il vostro babbo". Grande la partecipazione riscontrata dagli utenti, tra cui Stefano De Martino ed Emma Marrone conosciuti nell'edizione di Amici del 2010 e diventati grandi amici.

L'annuncio della gravidanza della compagna, Giulia Diana, Enrico Nigiotti l'aveva condivisa lo scordo dicembre: "Mentre crescete dentro Mamma, io sono qui che faccio da spettatore e vi immagino" si leggeva a corredo della foto che mostrava il pancione della futura mamma, un'insegnante di danza lontana dal mondo della spettacolo con cui il cantante fa coppia da anni.