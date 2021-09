Enrico Papi commenta le voci sulle presunte tensioni con Alessia Marcuzzi

Stasera Enrico Papi torna su Canale 5 al timone di Scherzi a parte, programma di Mediaset giunto alla sua 15esima edizione. Un rientro a Mediaset importante quello del conduttore che, dopo l’esperienza a Tv8, si appresta ad affrontare con energia la nuova avventura professionale conducendo uno show di cui è anche autore. "Scherzi a parte è un programma cult di Canale 5 cui ho voluto dare una sorta di imprinting, ma senza snaturarlo dalla sua forma originale", ha spiegato lo showman al Giornale di Sicilia, in un’intervista che è stata anche l’occasione per smentire le voci su presunti disaccordi con Alessia Marcuzzi.

Prima della conferma ufficiale dei palinsesti e dell’addio della conduttrice a Mediaset, qualcuno aveva parlato di un rifiuto alla doppia conduzione di Scherzi a parte di Alessia per un’antica frizione, indiscrezione che Papi ha nettamente smentito: "Non ne so niente, anzi direi che si tratta di falsità assolute su cui qualcuno ha voluto speculare, non lei ovviamente", ha precisato, "Non ne so niente e non spetta a me fare analisi o commentare le libere scelte di una grande professionista, poi, ripeto, non c'è nessuna questione in sospeso".

Il futuro professionale di Enrico Papi

Da quest’anno Enrico Papi è a tutti gli effetti un volto di Mediaset e i suoi impegni non si limiteranno a Scherzi a parte: "Ho firmato un contratto pluriennale: ci sono progetti, ho tante idee e partecipo sempre attivamente alle trasmissioni cui prendo parte. Ma ci tengo a ringraziare per questa opportunità: spero di regalare un po' di sana spensieratezza al pubblico che ci segue da casa", ha affermato.