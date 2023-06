Enrico Papi: "Sono fluido e non credo nella fedeltà. Tra me e mia moglie nessuna ipocrisia"

Un flirt estivo è diventato il grande amore della sua vita. Enrico Papi racconta sulle pagine di Chi l'incontro con sua moglie, Raffaella Schifino, madre dei suoi due figli, Rebecca e Iacopo. La coppia ha festeggiato 25 anni di matrimonio qualche settimana fa e il conduttore ne parla senza filtri, ma soprattutto senza nascondere i momenti di crisi: "Abbiamo vacillato parecchie volte, ma quando le cose non vanno nella giusta direzione ci sono due possibilità, o si tenta di risolvere il risolvibile, aggiustando tutto, oppure bisogna capire come mettere la parola fine senza fare del male a nessuno. Sono fortemente convinto che sia molto meglio una separazione serena e rispettosa, di un matrimonio infelice".

Loro, evidentemente, hanno sempre riaggiustato tutto. "Merito di mia moglie che è sempre stata paziente e comprensiva" ammette, lasciandosi andare a una confidenza molto intima: "Quando sento alcune coppie che dicono di conservare la stessa passione dei primi tempi, penso che siano da ricovero immediato. Dopo un po' nei matrimoni si diventa come dei parenti: l'incesto anche no, grazie". Ecco, allora, che la scappatella non è peccato: "Negli equilibri di una coppia può succedere di tutto, l'importante è che non venga meno il rispetto - spiega -. La fedeltà, per come la intendiamo noi, non esiste. Quelli che dicono il contrario mentono sapendo di mentire".

Lui, quindi, un tradimento lo perdonerebbe (o magari lo ha già perdonato): "Il tradimento è sopravvalutato, poi chiaramente tutto dipende dall'entità del tradimento stesso. Raffaella sa perfettamente che sono attratto dalla bellezza e che sono curioso per natura. Con questo - continua - non sto dicendo che siamo una coppia libertina, ma nel nostro rapporto non regna l'ipocrisia. Nessuno è proprietario dell'altro. Quando vedo i profili di coppia, che sia su Instagram o su WhatsApp, tremo".

La rivelazione sulla fluidità

L'apertura mentale di Enrico Papi, insieme alla sua curiosità, ha portato il giornalista Alessio Poeta a fare una domanda precisa, netta e senza giri di parole. "Potrebbe dirsi fluido" chiede al conduttore, che risponde di getto: "Assolutamente, anche se non credo nelle etichette. Io sono un esteta, vado oltre".

