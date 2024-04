Enrico Papi: "Potrei innamorarmi di un uomo o di una donna allo stesso modo. Io e mia moglie ci autosopportiamo"

Ha raccontato della sua famiglia, del padre che non voleva che lavorasse in tv e della madre che, al contrario, lo appoggiava. E poi di una laurea mai presa "nemmeno con il Cepu", degli inizi della sua carriera lanciata da Giancarlo Magalli, dei successi e delle delusioni, di una vita privata lontana dal gossip condivisa con la moglie Raffaella Schifino: Enrico Papi ha detto molto di sé nell'intervista rilasciata al Corriere della Sera, anche di essere "fluido", aspetto già espresso qualche tempo fa e ribadito in questa occasione.

"Non credo di aver fatto una grande scoperta. Ho sempre pensato che questa distinzione tra il macho che non deve chiedere mai e la donna fragile che va salvata non ha senso. Io potrei innamorarmi di un uomo o di una donna allo stesso modo, mai avuto nessun tipo di preclusione", ha affermato il conduttore televisivo che però, almeno per ora, non si è mai innamorato di un uomo. "Ma potrebbe capitare e non ci trovo niente di male", ha aggiunto. Intanto al suo fianco da 25 anni c'è la moglie con cui ha costruito un legame fortissimo, sempre lontano dal gossip: "Ci autosopportiamo: ognuno di noi ha più difetti che pregi e per stare insieme bisogna saper apprezzare soprattutto i difetti" ha confidato a proposito Papi: "La nostra unione non fa notizia, anche se in realtà dovrebbe: due che stanno insieme da 25 anni assomiglia a una perversione".

"Grato a Pier Silvio Berlusconi della stima"

Cabarettista mancato, re dei telepaparazzi, conduttore tv: sono tante le esperienze lavorative in cui Enrico Papi si è cimentato in passato. La svolta arrivò nel 1996, quando fu contattato direttamente da Berlusconi che volle in Mediaset. Partì allora Papi quotidiani con gli scoop che fecero infuriare molti, da Belle Grillo a Paolo Bonolis, quest'ultimo tampinato per via di Laura Freddi. Poi il successo di Sarabanda che - ha detto "aveva alterato la mia vita, lavoravo tutto il giorno e avevo perso la percezione della vita reale. Era come stare in un Grande Fratello, non riuscivo a distinguere la realtà e la televisione, l'Uomo Gatto lo vedevo a pranzo anche se non c'era, avevo le allucinazioni. Mi svegliavo e pensavo ci fossero le telecamere. Vivevo una realtà deformata".

Ora Pier Silvio Berlusconi gli ha dato tre programmi (ora è in onda su Italia 1 con La pupa e il secchione ogni mercoledì). Solo Maria De Filippi osa tanto: "Ma no! Lei è irraggiungibile. Io poi sto su Italia 1. Sono grato a Pier Silvio Berlusconi della stima, io sono al servizio di Mediaset, non soffro di bulimia da video, non devo esserci per forza", ha affermato. E sulla sua esperienza all'Isola dei Famosi come opinionista, ha infine sgomberato ogni dubbi su eventuali litigi con l'allora conduttrice Ilary Blasi: "Ma no, assolutamente. Ne parlavano sui social, ma non credo molto ai social".

