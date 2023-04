Enrico Papi e il retroscena su Ilary Blasi: "Mi colpì, non aveva ancora 18 anni"

Enrico Papi debutta nel ruolo di opinionista in questa nuova edizione dell'Isola dei Famosi. A partire da lunedì 17 aprile 2023, il conduttore affianca Luxuria nello studio di Canale 5 per commentare le avventure dei 17 concorrenti del reality presentato per il terzo anni consecutivo da Ilary Blasi. Ed è anche di lei che Papi ha raccontato in un'intervista al settimanale Chi che ha dato spazio alle sensazioni dei protagonisti alla vigilia del debutto, ricordando un aneddoto del suo passato professionale che ha incrociato per la prima volta quello della conduttrice quando era ancora una ragazzina.

Papi afferma con certezza "di essere stato il primo a scegliere in tv" Ilary Blasi ai tempi di Sarabanda, programma di successo che ha condotto dal 1997 al 2005. "Cercavamo una ragazza per una telepromozione all'interno del programma Sarabanda e mi colpì", ricorda: "Non aveva ancora 18 anni e aspettammo che li compisse perché volevamo proprio lei. Notai subito la sua spontaneità". Una caratteristica che tutt'ora contraddistingue la showgirl romana, pronta a rimettersi in pista dopo un anno di pausa lavorativa segnato dalla fine del suo matrimonio con Francesco Totti.

Enrico Papi: "Non ho voluto sapere il cast"

Enrico Papi ha spiegato di aver accettato il ruolo di opinionista dell'Isola dei Famosi per soddisfare la sua continua curiosità sempre volta a nuova esperienze: "Entrerò in sintonia coi concorrenti, cercherò di essere, per quanto possibile, dalla loro parte, perché già fare questo percorso è complicato", promette il conduttore che anche questa volta metterà a disposizione dello show la sua leggerezza. Per scelta l'opinionista non ha voluto sapere nulla sul cast dei concorrenti: "Lo voglio scoprire con i telespettatori, voglio vivere la loro stessa emozione", assicura Papi, contento anche di condividere tutto questo con la collega Luxuria "bravissima a trovare spunti di analisi".