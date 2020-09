Il doloroso addio di Enrico Papi alla mamma: "Tu, il regalo più bello della mia vita"

E' con un messaggio condiviso su Instagram che Enrico Papi saluta pubblicamente mamma Luciana. La donna, 81 anni, di professione possidente terriera, è morta in queste ore a seguito di una lunga malattia ed aveva festeggiato il compleanno solo quattro giorni fa.

"Ciao mamma, questa notte sei volata in cielo ma sappi che sei stata il regalo più bello che la vita ci poteva dare", scrive Enrico, affidando ai social network un affettuoso ritratto. "Mamma, moglie e nonna", si legge ancora, "Un dono per tutti noi. Grazie per l’amore e l’affetto che hai saputo darci e per tutto quello che ci hai insegnato. Ti voglio bene".

Già qualche giorno fa, nella ricorrenza del compleanno, Papi aveva dedicato un commosso omaggio all'adorata mamma: "L’amore che un figlio prova per la propria mamma", aveva digitato, "può essere superato solo da quello che la mamma prova per il proprio figlio. Buon compleanno". Parole che erano specchio della forte complicità che li legava. Un affiatamento sfoggiato in passato anche in tv: non solo in occasione di un'ospitata a 'Domenica Live' di Barbara d'Urso, dove avevano concesso un tenero ritratto familiare a favore di telecamera, ma anche durante la partecipazione di lui a 'Ballando con le Stelle', quando avevano danzato in un romantico passo a due.