Enrico Papi beccato dai fotografi mentre tradisce la moglie: effusioni con una ragazza (famosa)

"Il tradimento è sopravvalutato, l'essere umano non è nato per essere monogamo". A dirlo l'anno scorso è stato Enrico Papi che oggi mette in pratica questo principio. Nonostante il matrimonio quasi trentennale con la moglie Raffaella Schifino, oggi il conduttore viene infatti paparazzato mentre bacia un'altra ragazza. Si tratta di Claudia Motta, volto noto al pubblico televisivo, insieme alla quale il presentatore Romano è stato pizzicato nelle bollenti acque di Formentera.

Baci e abbracci in mare, minuziosamente ripresi dai paparazzi del settimanale Chi. 59 anni lui e trentacinque lei, l'età non sembra aver pesato sulla loro frequentazione. Lei, ex vincitrice di miss Mondo Italia nel 2021, ha preso parte a svariati programmi televisivi negli ultimi anni, da Tiki taka all'Isola dei famosi. Non è chiaro che il rapporto ci sia tra i due, ovvero se si tratta di un incontro fugace o se la relazione va avanti da tempo, quel che è certo è che la passione è alle stelle.

Del resto l'anno scorso Papi aveva spiegato che per lui la monogamia non è naturale, aggiungendo che con la moglie non vive ipocrisie. "Sono ancora dell’idea che l’essere umano non sia nato per essere monogamo" aveva dichiarato proprio in occasione dell'anniversario delle nozze d'argento. "Negli equilibri di coppia può succedere di tutto, l’importante è che non venga meno il rispetto. La fedeltà come la intendiamo noi non esiste. Quelli che dicono il contrario mentono, sapendo di mentire. Se perdonerei un tradimento? Certo che sì. Il tradimento è sopravvalutato, poi chiaramente dipende dall’entità. Raffaella sa perfettamente che sono attratto dalla bellezza e che sono curioso per natura. Con questo non sto dicendo che siamo una coppia libertina, ma nel nostro rapporto non regna l’ipocrisia. Nessuno è proprietario dell’altro“.

Proprio per via di queste dichiarazioni, il settimanale Chi sottolinea come sia improprio parlare di tradimento. "Non è giusto urlare al tradimento, neppure se fosse comprovato, ma a maggior ragione in questo caso - si legge - non sappiamo se il matrimonio del conduttore con Raffaella, la madre dei suoi figli (Rebecca, anche lei 24 anni, e Iacopo, 16) sia ancora intatto, né se i due accettino, e fino a che punto, le diversificazioni extraconiugali".