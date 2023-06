Enrico Silvestrin: "Fedez è il divulgatore della mer*a di questo paese. Disagiati senza cultura"

Mentre piazza Duomo a Milano era gremita di gente per il concerto Love Mi e Italia 1 trasmetteva la diretta dello show, Enrico Silvestrin affidava a qualche tweet riflessioni al vetriolo contro lo spettacolo musicale organizzato da Fedez. "Stammer*a andrebbe nascosta, invece viene trasmessa. Fedez è il divulgatore della mer*a di questo paese. Già che siete recintati, vi dovrebbero rinchiudere tutti. Disagiati senza cultura" è stato il primo pensiero digitato dall'ex vj di Mtv, palesemente contrariato dallo show musicale e pure dalle persone presenti a cantare e ballare sotto il palco.

"Ecco cosa succede quando normalizzi la mediocrità, quando seppellisci le alternative, quando pensi solo al minimo risultato con il minimo sforzo. Grazie a tutti per lo sforzo congiunto. Paese senza alcuna visione e senza alcun futuro" ha aggiunto ancora Silvestrin che ha parlato al "pubblico con l'Autotune" e non si è lasciato fermare dalle critiche arrivate per zittirlo. "Qua c'è da donare a quelli in piazza", ha scritto per rispondere a chi gli chiedeva di donare all'Associazione Andrea Tudisco OdV, obiettivo di Love Mi, piuttosto che offendere l'evento.

Tra i commenti alle sue dichiarazioni social qualcuno gli ha ricordato la sua partecipazione al Grande Fratello Vip nel 2018 "come altro esempio di mediocrità" e che "quello che proponeva la tua Mtv era decisamente peggio". Silvestrin allora ha risposto che da quattro anni si occupa di divulgazione musicale sul suo canale Youtube: "Capisci che sono dei decerebrati quando pensano di venire a difendere il #LoveMi senza capire di avere già perso 3-0 a tavolino. D'altronde…", l'altro durissimo commento diventato virale come gli scambi di battute con gli utenti.

