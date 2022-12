Enzo Iacchetti e l'ombra della depressione: "L'ho sempre avuta"

Ironico e malinconico allo stesso tempo. È questo il segreto del talento di Enzo Iacchetti e anche ciò che lo ha portato al successo, come racconta in un'intervista a La Ragione: "Mi chiamarono per partecipare al Maurizio Costanzo Show. Fu la svolta. Portai i miei libri bonsai e l'idea piacque tantissimo a Maurizio Costanzo, che in me probabilmente percepisce un senso della comicità sensibile e malinconica alla Neil Simon. Andò tutto bene, mi chiese anche di improvvisare delle canzoni in diretta".

Da quel momento in poi la sua carriera esplose. Iacchetti, però, si è sempre portato dietro un gran macigno, la morte del papà: "Mio padre è venuto a mancare quando avevo solo 21 anni. Tuttora ho un senso di colpa fortissimo perché non andavo d'accordo con lui - spiega il conduttore di Striscia la Notizia - ero fissato con la musica e le chitarre e non pensavo alle difficoltà che ogni giorno affrontava. Con la sua morte sono andato molto in crisi". Un dolore che ha condizionato tutta la sua vita, anche se non è stato l'unico momento buio.

L'ultimo che ha vissuto è recente. La pandemia lo ha cambiato profondamente, fa sapere: "Prima della pandemia vivevo a pieno ritmo, non mi sembrava di avere 67 anni. Adesso invece mi sembra di avere molti più anni di quelli che ho. Vivo in solitudine e amo il silenzio. Che sia forse depressione? - si chiede, dando subito dopo la risposta - L'ho sempre avuta. Anche da bambino ero vivace ma non parlavo, il palco per me è stato terapeutico. Tutti noi portiamo una croce, la mia è questo carattere".

