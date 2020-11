"Ho avuto una storia segreta con Enzo Iacchetti per 4 anni", parla la 30enne Rosi

Rosi Zamboni, in arte Roxy, donna relativamente sconosciuta al mondo dello spettacolo (ha solamente partecipato ad una puntata del Gf Vip), racconta di aver avuto una relazione segreta con Enzo Iacchetti, conduttore di Striscia la notizia. Lo fa in una lettera d'amore pubblicata tra le pagine del settimanale Di Più, dove ammette di essere stata lei stessa a lasciarlo, perché non accettava di continuare a vivere la storia in segreto, ma rivela anche di sentire la mancanza dell'uomo.

Tra Rosy e Iacchetti, molta differenza d'età: lui di anni ne ha 68, lei 33, ma pare che questo non abbia pesato per ben 4 anni, ovvero il tempo che è durata la love story. Un legame vissuto sempre al riparo dei riflettori, soprattutto per volere del presentatore, da sempre molto restio ad esporre il suo privato. Tutto sarebbe nato nel 2016 da un colpo di fulmine: Enzo era dietro al bancone del tg satirico, lei invece era seduta tra il pubblico. Un'attrazione fatale di cui oggi Roxy sente la mancanza.

La lettera di Rosi ad Enzo Iacchetti

Di seguito alcuni stralci della lettera di Rosi ad Enzo Iacchetti.

“Enzo, soffro a non vederti. Ti dissi che non aveva senso vederci all’oscuro del mondo: io desideravo una storia normale, alla luce del sole. Altrimenti addio. Ti misi di fronte a una scelta e smettemmo di vederci ma ora mi manchi davvero troppo e se tornassi indietro rispetterei la tua scelta e ti aspetterei”. “Mi chiamavi ‘bel musin’, un’espressione milanese che significa ‘bel visino’ e io, ogni volta che lo dicevi, mi scioglievo. Spesso, dopo le registrazioni di Striscia, andavamo a casa tua: niente ristoranti per rispettare la tua privacy e perché mi dicevi che ti piaceva cucinare per me”

La vita privata di Enzo Iacchetti

Nessun commento al momento da parte del diretto interessato. Del resto, da sempre Enzo prova a proteggere il suo privato dai pettegolezzi. Il conduttore ha un figlio, Martino, nato nel 1986 dalla ex moglie Roberta. Dal 2002 al 2007 ha avuto poi una relazione con la showgirl Maddalena Corvaglia.