Enzo Miccio non è più lo stesso: le foto prima e dopo (in versione Big Gym)

Una vita con giacca e papillon, poi all'improvviso eccolo in versione "Big Gym". Parliamo di Enzo Miccio, 51 anni, che nelle ultime ore ha sorpreso i follower con il suo nuovo fisico scolpitissimo. Un corpo che denuncia una neonata passione per l'attività fisica da parte del conduttore e wedding planer. "MiccioGym", scherza lo stesso Enzo, che si immortala in un selfie avanti allo specchio mentre indossa unicamente un paio di pantaloncini da palestra. La lezione in sala pesi deve essere appena finita e Miccio lascia bella vista gli addominali ancora in tiro.

E' un momento d'oro per l'organizzatore di matrimoni più famoso del Belpaese. Proprio a fine estate infatti si è dedicato alla preparazione delle nozze di Federica Pellegrini e Matteo Giunta, sposi a fine agosto a Venezia nonché veri e propri protagonisti di uno degli eventi dell'anno. Evento di cui è stato inevitabilmente protagonista lo stesso Miccio, a simboleggiare come la vita professionale proceda a gonfie vele. Quanto invece al versante privato, c'è il fidanzato Laurent Miralles a godersi cotanti addominali: si tratta di un fascinoso medico francese con cui il volto tv fa coppia da tempo e per cui ogni giorno si fa bello. Sempre più bello.