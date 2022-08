"Tu, davvero Divina". La meravigliosa dedica di Enzo Miccio a Federica Pellegrini, dopo le nozze

C'era Enzo Miccio in persona ieri mattina nella chiesa di San Zaccaria, a Venezia, a controllare che ogni dettaglio dell'allestimento fosse impeccabile. Fino all'ultimo minuto. E c'era la sua firma anche dietro la festa organizzata poi all'isola delle rose, andata avanti per tutta la notte. Ed immaginiamo che poche emozioni superino quella di allestire il matrimonio di Federica Pellegrini, vera e propria icona italiana del nuoto a livello mondiale. Motivo per cui, tutta quell'emozione, oggi Enzo la lascia trasparire in una dedica pubblicata sul suo profilo Instagram all'indomani delle nozze.

"Davvero divina, sorridente, emozionata, sei bellissima", descrive Miccio Federica, mentre la immortala in barca in procinto di dirigersi verso la chiesa del fatidico sì. Poi, questa mattina, un messaggio carico di gratitudine. "L'affetto che circonda questa super coppia è davvero indescrivibile", scrive, "Cori festanti, applausi, urla di gioia e di auguri hanno accolto Matteo e Federica all’uscita della Chiesa di San Zaccaria. E' stata emozione e commozione insieme… Difficile da descrivere. Auguri amici cari".

Le nozze ieri intorno alle 16. La chiesa di San Zaccaria, poco distante da Piazza San Marco, a Venezia, era ricoperta da ceste di rose a grappolo bianche ingentilite da tocchi di verde. Dopo il sì e le foto di rito, la coppia si è trasferita poi al JW Marriott Venice Resort dell'Isola delle Rose, in mezzo alla laguna, per una super festa con 160 invitati: anche qui a dominare i colori del bianco e del verde. La prima notte di nozze è stata invece organizzata all'Hotel Danieli, lo stesso albergo scelto da Matteo Giunta per chiedere la mano alla campionessa.