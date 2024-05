Enzo Miccio, grande festa per il suo compleanno: da Barbara d'Urso a Filippa Lagerback, i vip invitati

Stavolta Enzo Miccio il grande evento lo ha organizzato per se stesso, in occasione del suo 53esimo compleanno: il wedding planner più famoso d'Italia, noto volto televisivo anche per la sua partecipazione a Pechino Express, ha radunato i suoi amici di sempre per una festa all'aperto presso la Garden House di Milano, location esclusiva immersa in uno splendido giardino. Tanti i personaggi del mondo dello spettacolo che hanno partecipato al party, partito come un pranzo e proseguito fino a sera, impeccabile nell'allestimento di tavole perfettamente apparecchiate e spazi adibiti alle danze.

Foto e video della festa sono stati condivisi sui social da alcuni dei presenti, personaggi del mondo dello spettacolo legati a Miccio da una lunga amicizia: Barbara d'Urso, Filippa Lagerback, Natasha Stefanenko, Billy Costacurta e Marina Colombari sono solo alcuni degli invitati felici di festeggiare insieme Enzo, protagonista di una giornata che, come da tradizione, lo ha visto divertirsi, ballare e poi spegnere le candeline sulla scenografica torta.

Di seguito, video e foto della festa di Enzo Miccio