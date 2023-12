Enzo Paolo Turchi, il video con Carmen Russo dopo le voci di addio

Le indiscrezioni su una presunta separazione tra Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi hanno gettato nel panico i fan della coppia unitissima da più di 40 anni. "Tutte le volte che qualcuno di famoso si lascia, divorzia, mettono in mezzo noi due. È assurdo" è stato il commento della ballerina nel programma tv di Monica Setta, arrabbiata per i rumors che l'hanno coinvolta, ma sincera nell'ammettere un momento di crisi passeggera con il marito: "Esistono tanti periodi complicati, ma io ed Enzo Paolo abbiamo un potere straordinario: ogni volta che succede qualcosa che potrebbe sfociare in una tragedia, facciamo in modo di recuperare".

E per dare dimostrazione di un rapporto che nonostante tutto è e resta solido, la coppia ha voluto regalare ai fan un divertente video social che ironizza sulla loro separazione. "Tutti lo sanno, tranne noi...." continua a ripetere il coreografo alla moglie che chiede quale sia la notizia divenuta di dominio pubblico. Poi la rivelazione: "Anche oggi ci siamo separati... Ma aspettiamo le feste, ci separiamo dopo Natale" dicono insieme alla fine del video, occasione per augurare a tutti buone feste. Il video è stato commentatissimo dai follower della coppia: "Non pensateci nemmeno! Siete l'unica certezza rimasta e noi vi amiamo troppo" scrive qualcuno a cui fa eco chi sostiene che mai e poi mai crederebbe alla notizia su un loro addio e ricorda la bellezza della loro bambina Maria.