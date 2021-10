"Non ce la faccio più a fare la mamma": lo sfogo di Enzo Paolo Turchi mentre Carmen Russo è al GF Vip

Sono passati quasi due mesi da quando è iniziato il GF Vip e per Enzo Paolo Turchi la mancanza della moglie, arruolata tra i concorrenti del reality di Canale 5, inizia a farsi sentire. Carmen Russo, infatti, è nel pieno delle dinamiche televisive che la pongono tra i protagonisti di questa edizione, situazione che per il ballerino e coreografo, suo compagno di vita da quasi 40 anni, comporta una notevole nostalgia. Nel 2013 la coppia ha avuto la sua prima e unica figlia, Maria, di cui in questo periodo si sta occupando interamente Enzo Paolo con tutto l’impegno proprio di un padre amorevole e accudente. Occuparsi della bimba a tempo pieno, tuttavia, ha aumentato la consapevolezza sull’importanza del ruolo che, fino ad ora, ha sempre diviso con la moglie a cui va costantemente il suo pensiero.

“Adesso mi manca tanto. Questa volta mi manca un po’ di più, non ce la faccio più a fare la mamma” ha confidato il ballerino 72enne in un’intervista al settimanale Nuovo: “Mi alzo alle 6 e faccio tutto, stiro, lavo e guardo la piccola. Un applauso alle mamme, non so come facciano a fare tutte queste cose insieme”.

L’attacco a Katia Ricciarelli

L’intervista di Enzo Paolo Turchi è stata anche l’occasione per commentare la lite tra la moglie e Katia Ricciarelli avvenuta qualche giorno fa. La cantante si è scagliata pesantemente contro la ballerina, difesa dal marito che ha considerato questo affronto frutto di una strategia messa in atto per vincere.

“Mia moglie è una donna leale e lo ha dimostrato anche questa volta, non avendo timore di dire quello che pensava alla diretta interessata”, il suo commento: “Lei è stata diretta e onesta come sempre. Ricordo che è stata Katia Ricciarelli ad aver usato brutte parole, non il contrario. Conosco i meccanismi dei reality show e credo che la signora Ricciarelli stia facendo di tutto per vincere. Vuole trionfare al GF Vip. E la persona che potrebbe ostacolarla e darle più noia è proprio Carmen. Ricordiamo che Carmen ha vinto un reality in Spagna”. Intanto tra le due concorrenti pare essere tornato il sereno, ma il GF è ancora lungo e non si escludono nuovi colpi di scena.