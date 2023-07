Si sposa, poi corre dalla nonna al cimitero: è la nuora del comico Enzo Salvi

Alla fine del matrimonio ha tolto i tacchi, ha indossato le scarpe da ginnastica e si è recata al cimitero, dove riposa la nonna. Protagonista di questo video - diventato virale su TikTok - è Federica Stazzi, modella e compagna di Manuel Salvi, figlio dell'attore comico Enzo Salvi. "Non potevo non venire. Volevo che mi vedevi vestita da sposa come hai sempre detto", si legge nella didascalia del post. "Ti ho portato il mio bouquet da sposa. Nonna ti amo tantissimo ti immaginavo in prima fila".

A ri condividere il video è stato lo stesso Enzo, orgoglioso che il figlio Manuel abbia messo in piedi una famiglia così unita. "Quando uno cresce con valori sani", ha commentato commosso. Manuel è pizzaiolo di professione, la sua è una vita semplice e lontana dai riflettori, fatta dall'amore per la neo sposa e della passione per il padel. Federica sta provando invece la carriera dell'influencer e presta il suo volto a shooting fotografici. In sottofondo al video, che ha raccolto migliaia di like, la canzone "Ovunque sarai" di Irama, brano dedicato dal cantante proprio a una persona cara scomparsa. Due giorni fa la coppia è partiti per il viaggio di nozze: destinazione Grecia, e più precisamente Mykonos.