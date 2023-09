"Marta Fascina e Marina Berlusconi in vacanza insieme": il retroscena sull'eredità del Cav

Il 12 settembre i fratelli Berlusconi hanno comunicato di "aver accettato l'eredità del loro padre, interpretandone le ultime volontà in totale armonia per onorarne la memoria con profonda gratitudine, ispirandosi alla sua immensa generosità". In questo modo hanno anche accettato di dare quanto Silvio Berlusconi aveva deciso di donare a Marta Fascina, al fratello Paolo Berlusconi e a Marcello Dell'Utri: rispettivamente 100 milioni, 100 milioni e 30 milioni di euro, per un totale di 230 milioni di euro.

Era il 5 luglio quando il testamento fu aperto e si concretizzò, quindi, la somma che il Cav aveva deciso di assegnare alle persone a lui care, oltre che le decisioni riguardanti i figli e il suo patrimonio, e suscitò non poco clamore il fatto che avesse deciso di destinare una somma così cospicua a Fascina. Proprio su tale argomento è tornato a parlare Dagospia pubblicando un'indiscrezione sul rapporto che si sarebbe creato tra Marta Fascina e Marina Berlusconi. Secondo il sito di Roberto D'Agostino non ci sarebbero stati intoppi con l'eredità perché le due avrebbero vissuto "una amabile vacanza di 4 giorni sulle Alpi svizzere". Per la precisione nella DagoNews si legge: "Tutto è filato liscio, grazie anche a una amabile vacanza di 4 giorni sulle Alpi svizzere di Marina Berlusconi con Marta Fascina".

Era stato proprio Dagospia a marzo 2022, poco dopo le finte nozze tra Silvio e Marina, a scrivere di una certa insofferenza di Marina per questo matrimonio tanto che avrebbe impedito al settimanale Chi di pubblicare le foto della grande festa (Marina è presidentessa di Fininvest e del gruppo Arnoldo Mondadori Editore). Evidentemente Berlusconi e Fascina hanno trovato il modo di appianare ogni dissidio come avevano già dimostrato al funerale del Cav tenendosi per mano.