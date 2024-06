Erikkson malato di cancro, l'ex compagna: "Non ci credo che ha un anno di vita. Doveva lasciarmi una casa"

Cinque mesi fa il drammatico annuncio di Sven-Göran Eriksson, ex allenatore di Roma e Lazio, che ha rivelato di essere malato di cancro. Gli resta un anno di vita "nel migliore dei casi" ha fatto sapere, spiegando come prova nonostante tutto a non pensarci. A commentare oggi la notizia è l'ex compagna Nancy Dell'Olio, accanto a lui per quasi dieci anni, dal '98 al 2007.

Ospite di Monica Setta a Storie di Donne al Bivio, Nancy ha detto di aver provato a mettersi in contatto con lui: "È difficile parlargli al telefono, ultimamente non risponde ai messaggi, mi hanno detto che è in clinica a fare delle terapie, è molto triste". La donna ha ricordato la loro grande storia d'amore: "Facevamo sesso anche tre volte al giorno, c'era grande passione. Sono quelle passioni rare, se così non fosse stato non avrei lasciato mio marito".

I loro rapporti si sono logorati dopo la separazione: "Non i ha fatto il regalo più importante - ha detto ancora - lasciare una casa che avevamo insieme tutta a mio nome. Sono dovuta stare tre anni con gli avvocati per avere ciò che mi spettava. Questo mi ha ferita". Nancy Dell'Olio è venuta a sapere della malattia del suo ex compagno appena il giorno prima che la notizia uscisse sui giornali: "Ho saputo che avesse così poco da vivere esattamente il giorno prima del comunicato stampa. Io continuo a non pensarlo, perché quando ci siamo sentiti al telefono, a marzo, mi ha detto 'mi sento bene, non posso pensare che...'. Un anno di vita non ci credo".