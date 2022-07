Ermal Meta torna a cantare live dopo lo stop per i problemi di salute

Ermal Meta annuncia il suo ritorno ai concerti dopo i recenti problemi di salute. Il cantautore di origine albanese, infatti, ha appena pubblicato una storia su Instagram mentre è in viaggio per la prossima tappa del suo tour estivo a Porto Recanati per il concerto previsto domani sera nella cittadina marchigiana. Solo pochi giorni fa, il cantante di Non mi avete fatto niente, aveva spaventato tutti pubblicando delle immagini che lo ritraevano con il viso gonfissimo dove annunciava uno stop ai suoi live per motivi di salute. Il quarantunenne, infatti, aveva ammesso da da qualche giorno si svegliava con parti di viso e testa molto gonfi e che avrebbe dovuto approfondire le sue condizioni di salute e, a malincuore, annullare i suoi prossimi live.

Oggi, però, a quattro giorni di distanza da quell'annuncio, il cantante è tornato a mostrarsi sui social apparendo in buone condizioni fisiche e con il volto non più deturpato dal gonfiore e ha annunciato, in una foto che lo ritae in macchina, che sarà presente nella tappa di domani sera del suo concerto a Porto Recanati.

"Già in direzione Porto Recanati - ha scritto Meta sull'immagine - Ci vediamo domani. Non vedo l'ora!"

Anche se Ermal Meta non ha fatto cenno a cosa potrebbe aver causato quel brutto gonfiore sul volto c'è chi ipotizza si trattasse di Angiodema, una malattia anche detta, edema di Quincke, dal nome del tedesco che lo scoprì per primo che consiste in un rapido gonfiore cutaneo. Ermal Meta, però, sembra essere di nuovo in salute e non vede l'ora di tornerà a cantare live e a regalare emozioni ai suoi numerosissimi fan che, fino a oggi, erano preoccupatissimi per lui.