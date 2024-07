Ermal Meta papà dolcissimo: la dedica per il primo mese della figlia è di una tenerezza unica

Rockstar di notte, papà di giorno. È questa la nuova vita di Ermal Meta, il cantautore italiano di origini albanesi che lo scorso 19 giugno, all'età di 43 anni, è diventato padre per la prima volta della piccola Fortuna Marì, avuta insieme alla compagna Chiara Sturdà, marketing manager per una società di consulenza sportiva. Quella che sta vivendo Ermal è una nuova vita stravolta dall'arrivo di una piccolina che ieri, 19 luglio, ha compiuto il suo primo mese di vita. E tra concerti e coccole, festival e vita da neo-papà, Ermal sta vivendo un'estate indimenticabile che, nonostante il suo solito riserbo, ha deciso di condividere con i suoi fan sulle sue pagine social pubblicando foto, video ma soprattutto emozioni.

E proprio in occasione di un giorno importantissimo come quello del primo mesiversario della sua bimba, Ermal ha deciso di urlare la sua gioia al mondo intero. Lo ha fatto postando nelle sue storie Instagram una foto dolcissima che lo ritrae con in braccio la sua piccolina Fortuna. I due, nello scatto, sono distesi a terra, su un prato, mentre dormono insieme tra coccole e abbracci.

Una foto che scalda il cuore, soprattutto per la dedica che Ermal ha fatto alla sua bimba: "Un mese di te, mi hai stravolto la vita ridandole un senso tutto nuovo. Sei il mio per sempre".

Parole che trasmettono tutta la gioia di un uomo che, da quando è papà, ha iniziato a vedere il mondo con nuovi occhi, quelli dell'amore per una bimba che è parte di sé e sarà, d'ora in poi, la sua più grande fonte d'ispirazione nella musica ma, soprattutto, nella vita.

E noi non possiamo che augurare a Ermal di godersi ogni attimo di questa nuova vita da papà.