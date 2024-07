Ermal Meta, la prima foto con la figlia e la dedica della compagna: "Insieme verso un nuovo viaggio"

Sul letto dell'ospedale, abbracciati, con la chitarra accanto, poche ore dopo il parto. È la prima foto di Ermal Meta con la figlia Fortuna, scattata dalla compagna Chiara Sturdà e pubblicata su Instagram. Il cantante è diventato papà da qualche settimana ed è al settimo cielo.

Oltre al dolcissimo scatto c'è anche una dedica meravigliosa per lui, che la mamma ha scritto mettendosi nei panni della bambina: "Mio meraviglioso papà, stiamo per partire insieme verso questo nuovo viaggio. Ho già trovato uno spazio comodo per venire con te senza stancarmi troppo, il tuo cuore ha già la forma del mio universo, il mio spazio intergalattico pieno di stelle in cui vedo brillare ogni giorno il cuore di mamma".

Il messaggio per Ermal Meta da parte delle donne della sua vita arriva a pochi giorni dall'inizio del tour che lo vedrà impegnato in tutta Italia: "Sarò con te in ogni canzone, sarò negli occhi di tutta la gente che ti ama, nella bellezza di ogni tuo concerto, nella stanchezza del caldo torrido di agosto, nei colori di tutte le città che saranno accarezzate dalla tua voce. Ballerò con te papà - si legge ancora - ballerò sulle note di mediterraneo e forse ti farò emozionare con ironica. Buona fortuna mio splendido papà. Ti aspetto. Mi manchi. Ti amo".

Chi è Chiara Sturdà, compagna di Ermal Meta

Riservatissimo sulla sua vita privata, Ermal Meta ha sempre tenuto il più lontano possibile dai riflettori la compagna, Chiara Sturdà, a cui è legato da diversi anni. 34 anni, milanese, lavora come agente e marketing manager per una società di consulenza per calciatori e calciatrici. Nel 2018 è arrivata a Bergamo Tv come commentatrice sportiva e successivamente ha frequentato un workshop in giornalismo sportivo a Sport Italia. Discreta e riservata proprio il compagno, lei ed Ermal Meta sono usciti allo scoperto dopo il lockdown.

Un figlio era il desiderio più grande per entrambi, mentre il matrimonio non sembra essere nei loro piani, come confidato dal cantante in un'intervista tempo fa: Viviamo insieme a Milano, ma sono figlio di divorziati, non sogno il matrimonio".