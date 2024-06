Furto in casa di Ermal Meta (da poco diventato papà): la foto con il messaggio per i ladri

A soli due giorni dalla nascita della sua prima figlia, Fortuna Marie, Ermal Meta e la compagna Chiara Sturdà hanno dovuto fare i conti con i ladri in casa. A comunicare la notizia il cantante con una storia Instagram in cui mostra i vetri rotti della porta di casa. "Mi hanno spaccato la porta, alla fine, per rubare solo una collanina", ha spiegato Meta.

In un momento così felice doversi preoccupare anche di malintenzionati che rovistano tra i propri oggetti personali non è certamente una cosa piacevole. Sul social Ermal ha poi continuato il suo sfogo: "Avviso ai ladri che stanotte mi hanno spaccato la porta per rubare, alla fine, una collanina. Se cercate oro e contanti non andate a casa di cantautori! Non siamo ricchi! Non vendiamo mica ciliegie!".

La nascita di Fortuna Marie

"La mia mano non è mai stata così grande, e nemmeno il cuore" aveva scritto commosso il cantautore, aggiungendo la data del 19 giugno 2024, giorno in cui nella sua vita è arrivato questo grande ed eterno amore: sua figlia Fortuna. Il nome lui e la compagna lo avevano scelto da tempo, come aveva lui stesso dichiarato a Verissimo.