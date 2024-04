Ermal Meta diventa papà: "Ti aspettiamo piccola Fortuna". Chi è la fidanzata Chiara Sturdà

Ermal Meta diventa papà. Il cantautore 43enne lo ha annunciato sul suo profilo Instagram, con la foto di un piccolo maglioncino bianco e un messaggio rivolto proprio alla piccola in arrivo: "Questo sarà il tuo primo maglioncino. Noi ti aspettiamo. Tu non avere fretta, ma non tardare troppo che ormai non possiamo fare a meno di te. Ti aspettiamo piccola Fortuna, portaci l'estate. La tua mamma e il tuo papà". Un annuncio suibito inondato dagli auguri di decine e decine di follower quello di Ermal Meta che ha voluto rompere la sua proverbiale riservatezza circa la sua vita privata per un'occasione che è davvero speciale.

Chi è la fidanzata di Ermal Meta, Chiara Sturdà

Poco, infatti, si conosce della sfera sentimentale del cantante di origine albanese, legato da diversi anni a Chiara Sturdà, milanese 34enne che lavora come agente e marketing manager per una società di consulenza per calciatori e calciatrici. Nel 2018 è arrivata a Bergamo Tv nel ruolo di commentatrice sportiva e successivamente ha frequentato un workshop in giornalismo sportivo a Sport Italia. Discreta e riservata proprio il compagno, lei ed Ermal Meta sono usciti allo scoperto dopo il lockdown. Il matrimonio non sembra essere nei piani della coppia, come confidato dal cantante in un'intervista: "Non condivido il privato e a Chiara non importa apparire, si vergogna. Viviamo insieme a Milano, ma sono figlio di divorziati, non sogno il matrimonio". Tra le dediche più belle condivise sui social quella scritta in occasione dei trent'anni di Chiara: "Sei nata 30 anni fa in questo giorno. Doveva esserci un gran sole quel giorno", le parole del cantante che tra qualche mese abbraccerà la sua bimba.