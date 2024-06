Ermal Meta papà, è nata la figlia Fortuna: la foto

Ermal Meta è diventato papà. Il cantante ha annunciato su Instagram la nascita della prima figlia, condividendo una foto scattata in ospedale subito dopo il parto, in cui lui e la compagna tengono la manina della bimba.

"La mia mano non è mai stata così grande, e nemmeno il cuore" ha scritto commosso, aggiungendo la data di oggi, 19 giugno 2024, giorno in cui nella sua vita è arrivato questo grande ed eterno amore. Fortuna, questo il nome scelto per la figlia, come aveva fatto sapere due mesi fa, quando rivelò che la sua compagna, Chiara Sturdà, era incinta. Adesso per loro inizia una nuova vita.

Chi è Chiara Sturdà, compagna di Ermal Meta

Riservatissimo sulla sua vita privata, Ermal Meta ha sempre tenuto il più lontano possibile dai riflettori la compagna, Chiara Sturdà, a cui è legato da diversi anni. 34 anni, milanese, lavora come agente e marketing manager per una società di consulenza per calciatori e calciatrici. Nel 2018 è arrivata a Bergamo Tv come commentatrice sportiva e successivamente ha frequentato un workshop in giornalismo sportivo a Sport Italia. Discreta e riservata proprio il compagno, lei ed Ermal Meta sono usciti allo scoperto dopo il lockdown.

Un figlio era il desiderio più grande per entrambi, mentre il matrimonio non sembra essere nei loro piani, come confidato dal cantante in un'intervista tempo fa: Viviamo insieme a Milano, ma sono figlio di divorziati, non sogno il matrimonio".