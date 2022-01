Eros Ramazzotti, la foto dolcissima con Aurora

Una vacanza di famiglia alle Maldive per Eros Ramazzotti, Aurora e il suo fidanzato Goffredo Cerza. Dopo giorni tra mare cristallino e spiagge bianche ecco che Eros si lascia scappare sui social l'amore che solo un padre prova per la propria figlia e condivide una selfie con scritto "Amarti è l'immenso per me", il titolo di una sua celebre canzone del 1990.

Aurora ha ripubblicato sul suo profilo la foto del papà e l'ha commentata scrivendo "Grata", insomma una vacanza rigenerante che ha permesso a padre e figlia di passare il Capodanno insieme. I tre si stanno divertendo molto e grazie ai social tengono i fan informati e li rendono anche un po' invidiosi, impossibile non esserlo con quel mare e quelle spiagge.