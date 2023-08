Eros e Aurora Ramazzotti, emozionante sorpresa al concerto: Goffredo Cerza riprende tutto (video)

Emozionante sorpresa ieri per i fan di Eros Ramazotti al Teatro Antico di Taromina durante l'ultimo concerto del "Battito Infinito World Tour". E non solo per l'effetto che la suggestiva cornice ha restituito insieme all'ascolto degli storici brani del cantautore, ma anche per l'inattesa entrata in scena della figlia Aurora, protagonista con lui di un duetto a sorpresa.

Nelle scorse ore i follower erano stati informati dalle storie Instagram che Aurora si trovava in Sicilia: il mare cristallino e poi, in serata, qualche video dal bakstage del concerto del padre sono stati pubblicati dalla sua primogenita che poi, a un certo punto della serata, è salita sul palco. Abbracciati l'uno all'altra, Eros ha intonato L'Aurora e lasciato che la figlia cantasse da sola una strofa della "sua" canzone, scritta per lei quando era appena nata. Poi spazio al pubblico che ha proseguito con il brano entrato nella storia della musica italiana. A riprendere l'emozionante momento dalla prima fila sotto al palco Goffredo Cerza, compagno di Aurora e padre del piccolo Cesare, pure lui colpito dall'eccezionale duetto immortalato anche nell'abbraccio con un cuore rosso.

Di seguito il video pubblicato da Goffredo Cerza su Instagram