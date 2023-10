Eros Ramazzotti, la fidanzata gli scrive sui social: la dichiarazione (con video) per il suo compleanno

Aurora Ramazzotti è stata la prima a celebrare i 60 anni di papà Eros con la platealità di una lettera pubblicata sul Corriere della Sera. Ma via via che la giornata del 28 ottobre trascorre, sono tantissimi gli amici e i fan che stanno lasciando il loro affetto nella forma di un pensiero scritto a corredo dell'ultimo post o nelle storie Instagram a lui rivolte. Ed è tra queste che spunta anche quella della fidanzata di Eros, Dalila Gelsomino, che al compagno a cui è legata da circa un anno ha dedicato un pensiero d'amore e immagini private rese pubbliche per la prima volta.

"Quando riconosco i regali che ho ricevuto dalla vita, tu inevitabilmente sei uno di quelli", si legge a corredo di un filmato che mostra gli abbracci, i baci, i gesti d'amore della coppia. E ancora: "Oggi ti celebri per chi sei più che per chi rappresenti. Perché chi rappresenti lo sanno tutti, ma chi sei lo sappiamo in pochi", aggiunge a un altro video che mostra Eros ballare per lei al mare. "E perché rimanere chi sei nonostante l'immensità che rappresenti è quello che più ti valorizza in assoluto. Auguri grande uomo", ha concluso Dalila corredando tutto con un cuore rosso.

Proprio a un anno fa, alla festa per il 59esimo compleanno di Eros, risale la prima foto che li mostrerò insieme per la prima volta. Dalila Glesomino, classe 1989, è 25 anni più giovane del compagno. Laureata in economia e gestione di beni culturali e dello spettacolo alla Cattolica, la donna ha ottenuto una borsa di studio alla New York University at Albany. Ha lavorato per un periodo la modella, seguendo le orme materne, poi ha iniziato a lavorare nel dietro le quinte del mondo dello spettacolo organizzando eventi. Nel 2016 si trasferisce a Playa del Carmen, in Messico, dove lavora nel settore immobiliare. Secondo le indiscrezioni i due si sarebbero conosciuti proprio in Messico.

Di seguito i video e le storie Instagram di Dalila Gelsomino

