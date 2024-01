Eros Ramazzotti e il bacio focoso con Dalila Gelsomino

Il 2024 non poteva iniziare meglio per Eros Ramazzotti. Il cantante si trova in Messico, paese che lui ama, insieme a tutti i suoi figli, al nipote Cesare e alla sua fidanzata, Dalila Gelsomino. Tutti insieme hanno aspettato la mezzanotte insieme la sera del 31 dicembre e stanno trascorrendo questi giorni tra famiglia e spensieratezza.

Eros e Dalila, scopriamo dalle storie Instagram di lei, hanno vissuto una serata romantica senza i figli di lui nè amici. Inaspettatamente poi Gelsomino ha pubblicato anche un video mentre i due si scambiano un bacio appassionato. Una vera e propria rarità per i due che sono molto riservati e che raramente si mostrano sui social.