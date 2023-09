Eros a Milano con i figli e Dalila (per la prima volta fotografati insieme): la loro reazione ai paparazzi

Eros Ramazzotti è reduce da un tour mondiale che è andato tutto sold out. Un successo lavorativo e personale per il cantautore che in alcune delle date è stato seguito da Dalila Gelsomino, 34 anni, la sua compagna. La loro relazione è iniziata in sordina, nessuna foto, nessun commento che potesse far salire la curiosità, poi la prima paparazzata della coppia e da lì il gossip non si è mai più fermato.

Quando poi Eros e Dalila erano pronti a fare il grande passo, ovvero condividere sui social il loro amore, a cadenza regolare aggiornavano i loro fan su viaggi e momenti romantici che sono culminati con un post colmo d'amore di Gelsomino (in cui si vede anche il bacio appassionato che il cantautore ha dato sotto al palco alla compagna).

Il settimanale Chi ha catturato in una rara uscita milanese pomeridiana Ramazzotti, 59 anni, in compagnia dei figli (nati dalla relazione con Marica Pellegrinelli) Raffaela Maria, 12 anni, e Gabrio Tullio, 8 anni, e Dalila Gelsomino. Queste sono le prime foto in cui sono tutti e quattro insieme e osservando la confidenza (si tengono a braccetto, ndr) che ha Raffaela con Dalila è facile presumere che i figli già da tempo conoscano la 34enne.

La famiglia è andata a pranzo fuori e proprio durante il tragitto sono stati fotografati, dopo poco si sono resi conto di essere seguiti e così quando hanno individuato i paparazzi non si sono nascosti e non li hanno neanche allontanati bensì li hanno salutati con la mano, Gabrio Tullio, in particolare, sembrava molto divertito dal momento.