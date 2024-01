Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino in crisi? Gli indizi e la strana storia del cantante

Tutto tace. Nessuna foto insieme, nessun augurio di buon anno condiviso, nessuna storia che possa lasciar intendere che Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino hanno trascorso il 31 dicembre insieme. Ma osservando gli ultimi post social dei due, il sospetto che i due siano in crisi potrebbe rivelarsi veritiero.

La relazione tra i due è stata tenuta nascosta per alcuni mesi, poi a marzo 2023 è stata ufficializzata da Ramazzotti con una storia su Instagram in cui non c'erano però riferimenti a Dalila. Poi uscirono le paparazzate dei settimanali di gossip con tanto di indiscrezioni che hanno permesso di comprendere che i due molto probabilmente erano insieme già nell'ottobre 2022. Molto riservati hanno sempre condiviso poco del loro amore, però in questi mesi non sono mancate le dimostrazioni d'amore: dediche, foto, lei lo ha seguito in alcune date del suo tour mondiale. E Eros aveva presentato Dalila anche ai figli. Ma oggi qualcosa sembra cambiato.

Eros e Dalila, la loro relazione è al capolinea?

Da settimane ormai non compaiono mai insieme e osservando i like su Instagram è possibile notare come dal 5 di dicembre non ci siano più mi piace di Dalila sui contenuti di Eros, mentre il cantante non ha messo reazioni all'ultimo post, riassunto dell'anno, di Gelsomino. Altro dettaglio che crea sospetto è che nel recap del 2023 della 34enne non ci sia traccia di Eros. Ci sono foto con gli amici, di lei con un abito rosa bellissimo, con suo padre e anche la foto di un cerbiatto con scritta una frase particolarmente eloquente: "Campanello, il mio insegnamento e duello più forte. Sei venuto per insegnarmi che l'amore è libero. Completamente libero". E questo messaggio trova in parte riferimento alla storia pubblicata di Ramazzotti per augurare buon 2024. Nella foto c'è solo un gabbiano che vola. Niente di più. Che significato ha? Il volo da sempre è sinonimo di libertà, ma a quale libertà farà riferimento Eros?

Ad aggiungersi ai vari indizi ci sono anche le storie di Aurora Ramazzotti. Lei, Goffredo Cerza e il figlio sono volati in Messico per trascorrere il Capodanno con Eros e i fratelli di Aurora, Gabrio Tullio e Raffaela Maria, nati dall'amore tra Eros e Marica Pellegrinelli. Aurora è sempre attentissima a coprire il volto dei fratelli, proprio come fa con il figlio, e dai contenuti Instagram non è possibile capire se ci fosse anche Dalila. La famiglia Ramazzotti, con qualche amico, ha trascorso l'ultimo dell'anno nel giardino della villa di Eros cucinando carne sulla brace. Chissà se i due nelle prossime ore, o giorni, usciranno allo scoperto mostrandosi di nuovo insieme oppure confermando la crisi.