Eros Ramazzotti, baci e coccole con Dalila Gelsomino nella bellissima laguna dei sette colori

L'amore che Eros Ramazzotti nutre nei confronti del Messico è ormai noto. Da anni trascorre dei mesi lì quando non è impegnato con la sua musica. E proprio il Messico gli ha fatto conoscere Dalila Gelsomino, la donna che ormai da quasi due anni è al suo fianco e gli fa battere il cuore. La 34enne si è trasferita a Playa del Carmen, in Messico, nel 2016 e lì lavora nel settore immobiliare ed Eros, già ammaliato dalle bellezze del Paese, adesso non può che esserne innamorato. Ogni momento è buono per trascorrere il più tempo possibile insieme e tra le bellezze naturali messicane.

"Mi amor lindo" ha scritto Gelsomino a corredo di una storia in cui mostra quattro scatti di loro due immersi nelle turchesi acque della laguna di Bacalar nota anche come la laguna dei sette colori. Un paradiso terrestre nella quale Eros e Dalila hanno fatto il bagno e si sono concessi un po' di coccole. Nelle foto, infatti, i due si abbracciano e si baciano.

La meravigliosa Laguna dei sette colori

La laguna di Bacalar si trova a sud della penisola dello Yucatán, a qualche ora di auto da Cancún. Si tratta di una distesa d’acqua dolce circondata da canneti e mangrovie. È una zona ancora selvaggia, non ci sono resort che deturpano il paesaggio e sulle rive si possono trovare solo capanne dei pescatori, pochi edifici e passerelle per gli attracchi delle imbarcazioni, spiega il sito Lonley Planet Italia.

Ciò che colpisce maggiormente è il colore dell'acqua che lascia letteralmente senza fiato. Le gradazioni passano dall'azzurro cristallino al blu profondo e proprio per queste nuance prende il nome della laguna dei sette colori. "Gli antichi Maya credevano che gli dèi utilizzassero la laguna come tavolozza, da cui estrarre le tinte per colorare il mondo. Oggi sappiamo che le diverse tonalità sono dovute alla diversa profondità dell’acqua, che passa da pochi centimetri a quasi cento metri, creando straordinari effetti cromatici", si legge sul sito della guida internazionale.