Eros Ramazzotti, la dedica d'amore per Dalila Gelsomino (mentre sono in vacanza)

Eros Ramazzotti si trova ancora in Sud America. La sua vacanza in Messico è iniziata circa ad inizio giugno e al momento non accenna a finire. Con lui, ovviamente, c'è la compagna Dalila Gelsomino che proprio in Messico trascorre gran parte dell'anno per impegni di lavoro. Lì si stanno godendo il mare, le spiagge e la natura incontaminata, qualche settimana fa si trovavano al Azulik Uh May, a Tulum, il centro dedicato all'arte fondato dall'imprenditore sociale Roth (Eduardo Neira) che già ha costruito il resort eco-friendly Azulik Tulum e l'Ik Lab Tulum una galleria d’arte.

Che il Messico piacesse a Eros Ramazzotti non era un segreto, a febbraio, quando ancora la relazione con Dalila non era diventata di dominio pubblico, in un'intervista affermò che vedeva nel paese sudamericano il suo presente e il suo futuro: "Sono più legati alla natura, hanno un rispetto per il prossimo diverso dal nostro, e tutto è più vero e positivo. Andrò a giugno e poi a settembre". E se ci atteniamo a queste parole vuol dire che il soggiorno messicano durerà per almeno altri due mesi.

Intanto la storia d'amore con la Dalila, 34 anni, sembra procedere a gonfie vele. Lei si è trasferita a Playa del Carmen, in Messico, nel 2016 e lì lavora nel settore immobiliare e Eros, già ammaliato dalle bellezze del Paese adesso non può che esserne innamorato e infatti su Instagram ha condiviso una foto di loro due insieme su una spiaggia con la dedica "La vida es hermosa como tu" ovvero "La vita è bella come te".