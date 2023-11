Dalila Gelsomino in pellegrinaggio a Roma: il tour nel quartiere romano dove Ramazzotti è cresciuto

Dalila Gelsomino ed Eros Ramazzotti "fuoco nel fuoco". Il 15 marzo spuntò l'indiscrezione che vedeva il cantautore nuovamente, e felicemente, innamorato di una donna 25 anni più giovane di lui. Solo pochi giorni dopo furono pubblicate dal settimanale Chi le prime foto di loro due insieme, in quel periodo Aurora, la figlia maggiore di Eros, era da poco diventata mamma del suo primo figlio, Cesare.

Un amore dove i numeri restano numeri e dove il sentimento è il collante che unisce: i chilometri di distanza, lei vive in Messico, paese che Ramazzotti adora e dove sogna di trasferirsi, non sono un problema come neanche la differenza d'età. Lei quando può lo segue in tour, lui quando è libero da impegni familiari e lavorativi la raggiunge in Messico, anche se spesso si incontrano in Italia. Ancora una volta è Chi a pubblicare nuovi scatti degli innamorati, questa volta a Roma. Ramazzotti ha infatti deciso di portare la sua amata nel quartiere dov'è nato, cresciuto e dove ha scritto alcune delle sue canzoni più famose e in particolare "Adesso tu" con la quale nel 1986 vinse il Festival di Sanremo, aveva solo 23 anni.

Eros ha portato Dalila nella sua casa d'infanzia, le ha fatto vedere dove suonava, le ha anche mostrato il grande murale raffigurante il suo volto che si trova in viale Palmiro Togliatti. Una sorta di pellegrinaggio in quei luoghi che per anni hanno custodito i suoi sogni e di cui Ramazzotti, nonostante il successo, non si è mai dimenticato.

I due, nelle foto dei paparazzi, appaiono felici e innamorati. Si scambiano qualche bacio, ridono, scherzano e parlano con una coppia di amici che li ha accompagnati nel tour. Una relazione che viaggia a gonfie vele, come avevano dimostrato le foto di Dalila e Eros in giro per Milano con i figli minori del cantautore.