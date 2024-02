"Eros quando ci siamo sposati era pieno di debiti": la rivelazione di Marica Pellegrinelli

Marica Pellerinelli presto diventerà mamma per la terza volta. Della gravidanza e anche del rapporto con il suo compagno, William Djoko, ha parlato in un'intervista e in una diretta con Grazia. L'intervista, pubblicata su Instagram, è stata l'occasione anche per chiarire alcuni aspetti della sua vita privata di cui hanno parlato in molti.

"Io ero già mamma, con due bambini, è stato l'unico uomo che ho presentato ai miei figli, a differenza di quello che è stato detto su di me", ha rivelato Marica mettendo, quindi, un punto ai molti gossip intorno alla sua vita personale.

La fine della storia d'amore con Eros Ramazzotti

"Io sono con la partita iva e quindi non posso andare in maternità fino alla nascita della bambina - ha spiegato Marica parlando anche di quanto, secondo la sua esperienza, sia importante fare i figli da giovani e di come lo Stato italiano dovrebbe sostenere di più chi vuole diventare genitore -. Io certo sono privilegiata, ma devo lavorare, in molti pensano che io mi sia sposata un milionario, ma il mio ex marito, quando ci siamo sposati, era piano di debiti e quando ci siamo lasciati era nel momento economico migliore degli ultimi 30 anni e non ho chiesto nulla se non il mantenimento per i figli perché stanno con me".

La giornalista che la stava intervistando le ha poi ricordato anche la villa in Franciacorta. "Sì ho ricevuto una bellissima villa per i 30 anni che però ho donato in fase di separazione. Eros aveva il sogno di vivere in campagna e non combaciava con il mio sogno. Se la gode lui con i bambini e sono felice. Io sono cresciuta in un famiglia dove siamo sempre stati bene e i miei genitori mi hanno dato dei buoni principi e io non ho troppe pretese, amo la semplicità e se una cosa è molto forzata, molto ricca, molto costosa non mi interessa".

Del suo matrimonio con Ramazzotti ha bei ricordi: "Io ogni tanto li leggo gli articoli su di me e ci sono scritte cose folli, abbiamo avuto un bellissimo percorso di vita, ho avuto una vita sopra le possibilità di molti grazie a lui e abbiamo avuto dei momenti no, ma il tempo aggiusta tutto. Io sono felice per lui e gli auguro il meglio spero che per lui sia uguale".