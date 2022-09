Aurora Ramazzotti incinta: arriva la dolcissima dedica di papà Eros durante il concerto 

È passato solo un giorno da quando Aurora Ramazzotti ha confermato i rumors sulla sua gravidanza. "Sì, sono incinta" rivelava, infatti, l'influencer 27enne nell'ironico video che ha pubblicato su Instagram per far sapere a tutti che sarà presto mamma. E dopo le parole di mamma Michelle, non è passato molto prima che anche suo papà Eros le facesse una dolcissima dedica durante il suo ultimo concerto all'Arena di Verona.

Il cantante, infatti, tra un successo e l'altro, ha deciso di dedicare un momento del suo show a sua figlia Aurora, presente tra il pubblico, e che presto lo farà diventare nonno all'età di soli 58 anni. Durante l'esibizione sul suo grande successo Un'emozione per sempre, Eros ha smesso di cantare per urlare, a sua figlia presente in platea, un forte "Ti amo" e, poi he riservato alla sua primogenita una dolcissima dedica che ha commosso tutti i presenti.

"Mi fai diventare nonno, lo voglio sul palco a cantare con me, che sia maschio, che sia femmina. L'importante è che stia bene e che venga in un mondo migliore. Grazie Auri, ti amo!" sono queste le parole di Eros rivolte a sua figlia Aurora che lo renderà nonno a breve e che non ha potuto trattenere l'emozione all'ascolto delle parole del papà. Un momento dolcissimo che è stato immortalato da Giulia De Lellis, seduta al fianco della sua amica Aurora nella platea dell'Arena di Verona.

Inquadrata, l'aspirante conduttrice e fidanzata di Goffredo Cerza, era emozionatissima sia dalle parole del papà sia da un'arena intera che intonava, a memoria, la canzone che proprio suo padre, quando era in attesa di lei, le ha dedicato: "L'Aurora".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.