Eros Ramazzotti, chi è la nuova e misteriosa fidanzata (25 anni più giovane)

Insieme sicuramente già da dicembre 2022, ma forse anche da prima, Eros Ramazzotti è ufficialmente e nuovamente innamorato. La donna che gli fa battere il cuore non è Michelle Hunziker, come molti speravano, bensì Dalila Gelsomino. Lei sarebbe stata la motivazione che ha spinto Eros ha parlare pubblicamente della fine della relazione con Marica Pellegrinelli. La foto che solo la settimana scorsa aveva fatto capire che nella vita del cantante ci fosse davvero un nuovo amore pubblicando la foto di lui mentre baciava quella che allora era una donna misteriosa, e di cui Chi ci svela il nome con il numero in edicola da oggi, per farle gli auguri di compleanno.

Non aveva messo nessun nome, nessun tag, nessuna indicazione (nello scatto Dalila era anche di profilo perché i due si stavano scambiando un bacio) e quindi il mistero era sempre più interessante. A dicembre il settimanale li aveva paparazzati mentre lui usciva dalla casa di lei per andare a pranzo in un ristorante a lui molto caro per poi ritornare a casa di lei con un amico che però "scenderà poco dopo da solo".

Dalila Gelsomino, chi é?

È nata a Milano il 6 marzo 1989, ha studiato al live classico Beccaria, compagna di banco di Matilde Gioli, è laureata in economia e gestione di beni culturali e dello spettacolo alla Cattolica, e ha ottenuto, e concluso, una borsa di studio alla New York University at Albany. Ha fatto per un periodo la modella, seguendo le orme materne, poi ha iniziato a lavorare nel dietro le quinte del mondo dello spettacolo organizzando eventi. Sa cantare e per alcuni anni si è esibita dal vivo nei locali, il magazine fa sapere che ci sono dei video su YouTube in cui canta. Nel 2016 si trasferì a Playa del Carmen, in Messico, dove ancora lavora nel settore immobiliare. Secondo il settimanale i due si sarebbero conosciuti proprio in Messico perché in una recente intervista dichiarò che il modo di vivere del Paese vorrebbe "diventasse il mio presente e il mio futuro".

Secondo alcuni indizi social i due il 28 ottobre 2022 erano già insieme. Era il compleanno di Eros e come dimostrano alcune storie sul profilo Instagram di lei: lui le cingeva la vita con una certa intimità e lei, probabilmente non a caso, ha messo proprio quegli scatti tra le storie in evidenza.