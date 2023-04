La fidanzata di Eros Ramazzotti smentisce la gravidanza e tuona: "Mi chiamo Dalila, non Dalia"

Le voci su una presunta gravidanza di Dalila Gelsomino, nuova giovane fidanzata di Eros Ramazzotti, sono circolate velocemente nelle ultime ore. Supportate dalle foto che indicavano un pancino sospetto, le indiscrezioni che parlavano del cantante (da poco diventato nonno di Cesare, primogenito della sua Aurora) in dolce attesa di un quarto figlio sono state smentite poco fa dal diretto interessato e anche dalla compagna, pronta a intervenire pure lei con un messaggio social.

"Ah ok, oggi l'Italia ha deciso che sono incinta. Indiscrezioni ovvero maglione oversize a Madrid" scrive la 34enne milanese tra le sue storie Instagram recanti i titoli dei siti che avevano riportato i rumors su una presunta gravidanza e il suo nome erroneamente riportato come Dalia. Infatti: "Comunque mi chiamo Dalila, con luce e amore eh" è la secca precisazione che segue al chiarimento. Poi, ancora: "Il mio maglione oversize di Zara vi ringrazia per i titoli, ha compiuto la sua funzione correttamente. Come si intitola il prossimo episodio?", aggiunge ancora, con il riferimento all'outfit indossato nel servizio fotografico che per primo ha fatto rilanciato l'ipotesi di una dolce attesa evidentemente inesistente.