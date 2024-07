Eros Ramazzotti di nuovo single? "Tra lui e la fidanzata tira aria di tempesta"

Eros Ramazzotti è di nuovo single? L'interrogativo viene posto così dal settimanale Chi che, nella rubrica Chicche di gossip di questa settimana, lancia degli indizi sulla crisi tra il cantante e la fidanzata Dalila Gelsomino, ex modella 35enne oggi impegnata nell'organizzazione di eventi. I due fanno coppia da circa un anno e mezzo: risale a marzo 2023, infatti, la rivelazione dell'identità della donna che dopo la ex moglie Marica Pellegrinelli aveva fatto innamorare ancora Eros. Da quel momento tante sono state le occasioni che hanno raccontato la loro serenità, al punto da far spuntare anche voci su una presunta gravidanza di Dalila poi prontamente smentite.

Oggi però si torna a parlare di loro in toni ben diversi. "Tira aria di tempesta tra il cantante e la sua compagna Dalila Gelsomino" si legge nel magazine che aggiunge dettagli su un rapporto che sarebbe diventato difficile: "Nonostante i tentativi di ricucire, tra i due (che ormai non si seguono più sui social) ci sarebbe una crisi profonda che dura da tempo". Al momento i diretti interessati non hanno commentato l'indiscrezione che li riguarda. Solo qualche giorno fa un video che mostrava il cantante mentre richiedeva l'attenzione della fidanzata distratta dal cellulare durante un suo concerto era stato pubblicato dalla stessa Dalila con il commento divertito: "Sì, il mio fidanzato è veramente così". Uno scambio che non presagiva affatto le tensioni che oggi si raccontano.

Chi è Dalila Gelsomino, fidanzata di Eros Ramazzotti

Dalila Gelsomino è nata a Milano il 6 marzo 1989, ha studiato al liceo classico Beccaria e ha avuto come compagna di banco di Matilde Gioli. Laureata in economia e gestione di beni culturali e dello spettacolo alla Cattolica, ha ottenuto una borsa di studio alla New York University at Albany. Ha fatto per un periodo la modella, seguendo le orme materne, poi ha iniziato a lavorare nel dietro le quinte del mondo dello spettacolo organizzando eventi. Sa cantare e per alcuni anni si è esibita dal vivo nei locali. Nel 2016 si trasferì a Playa del Carmen, in Messico, dove ancora lavora nel settore immobiliare. L'incontro con Eros Ramazzotti sarebbe avvenuto proprio in Messico.

Secondo alcuni indizi social i due il 28 ottobre 2022 erano già insieme. Era il compleanno di Eros: lui le cingeva la vita con una certa intimità e lei, probabilmente non a caso, ha messo proprio quegli scatti tra le storie in evidenza. In questi mesi Dalila ha conosciuto i figli di Eros: Aurora, nata dall'amore per Michelle Hunziker, e Raffaela Maria e Gabrio Tullio, avuti da Marica Pelegrinelli. E proprio a quest'ultima, diventata mamma da poco, Dalila ha fatto arrivare il suo dolce omaggio, segno dell'affetto che la lega alla ex moglie del fidanzato.