Eros Ramazzotti e lo strano messaggio dopo la nascita del nipote

Se fino ad oggi Eros Ramazzotti aveva tenuto il massimo riserbo sulla nascita del nipotino Cesare, figlio di Aurora e Goffredo Cerza, ora anche il cantante dà il suo benvenuto al piccolino. Lo fa attraverso un messaggio condiviso questa mattina tra le Instagram Stories. Un messaggio che però lascia intendere che, nella vita del cantautore, non tutto sta andando per il verso giusto.

"La vita è meravigliosa, nonostante tutto. Benvenuto Cesare, il futuro è nelle tue mani", si legge nel post di Eros. A corredo delle sue parole, una foto della manina del bebè. Insomma, la felicità per questo nuovo arrivo in casa è evidente, eppure qualcosa sembra rigare la serenità di Eros. A raccontarlo è proprio quel "nonostante tutto".

Eppure la vita di Eros prosegue a gonfie vele, sia dal punto di vista professionale che sentimentale. Mentre gira il mondo col suo "Battito infinito world tour", tratto dall'omonimo album, l'artista 59enne ha trovato anche il tempo di innamorarsi di nuovo: la fortunata è Dalila Gelsomino, milanese 25 anni più giovane, ex modella con la passione per la musica.

Nel frattempo, anche nel rapporto con le ex è tornato il sereno: ormai da un anno sono rientrati i rancori che caratterizzavano il legame con l'ex moglie Michelle Hunziker, da cui Eros ha avuto appunto Aurora. I due neo nonni sono affiatatissimi di fronte a questa nuova avventura che li aspetta. "E con la nascita delle mie figlie oggi per me è stato il più bel giorno della mia vita", ha scritto nelle storie Instagram: "Benvenuto Cesare", ha scritto ieri la showgirl svizzera, qualche ora dopo la nascita del bebè.