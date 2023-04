Eros Ramazzotti non ha ancora incontrato il nipotino? Spunta la foto con la (giovane) fidanzata

Eros Ramazzotti è diventato nonno nel pieno di un periodo molto impegnativo dal punto di vista professionale. La figlia Aurora ha dato alla luce il suo primo figlio, Cesare Augusto, lo scorso 30 marzo, proprio mentre il nonno del piccolo è in giro con un tour di concerti che lo vede esibirsi tutt'ora in varie città.

Proprio in vista del programma, dunque, non è ancora chiaro se Eros abbia già conosciuto il suo nipotino, di cui fino a oggi ha condiviso solo una foto con un messaggio di auguri per il suo futuro. I suoi profili social sono solo vetrina del successo che le sue esibizioni nelle varie tappe del tour stanno ottenendo e nulla si accenna alla meravigliosa novità famigliare che, al momento, continua a essere celebrata da Michelle Hunziker con qualche intervento su Instagram.

Accanto a Eros durante i suoi concerti c'è la giovane fidanzata Dalila Gelsomino, protagonista con lui di un selfie che poco fa ha mostrato la grande complicità che li lega. I due sono usciti allo scoperto di recente con una foto che aveva fatto capire l'importanza di una storia oggi ufficiale, simboleggiata dalla bella sintonia del "travestimento" di lui nel selfie in bianco e nero. E chissà se anche Dalila conoscerà presto il nipotino del compagno che in più occasioni ha parlato della gioia di un evento così importante nella vita sua e, soprattutto in quella della sua Aurora.

Chi è Dalila Gelsomino, fidanzata di Eros Ramazzotti

A dare informazioni sulla fidanzata di Eros Ramazzotti è stato il settimanale Chi. Dalila Gelsomino è nata a Milano il 6 marzo 1989, ha studiato al live classico Beccaria ed è laureata in economia e gestione di beni culturali e dello spettacolo alla Cattolica. Ha ottenuto una borsa di studio alla New York University at Albany e, dopo una breve parentesi come modella, ha iniziato a lavorare nel dietro le quinte del mondo dello spettacolo organizzando eventi. Secondo il settimanale i due si sarebbero conosciuti proprio in Messico, dove attualmente Dalila lavora nel settore immobiliare. Secondo alcuni indizi social i due il 28 ottobre 2022 erano già insieme. Era il compleanno di Eros e come dimostrano alcune storie sul profilo Instagram di lei, lui le cingeva la vita con una certa intimità e lei, probabilmente non a caso, ha messo proprio quegli scatti tra le storie in evidenza.